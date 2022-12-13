بي إن سبورتس تعلن القنوات الناقلة لنصف نهائي كأس العالم

الوكيل الإخباري - أعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، عن إذاعة مباراة الأرجنتين وكرواتيا، في نصف نهائي كأس العالم 2022، على القناة المفتوحة.



وتقام مباراة الأرجنتين وكرواتيا اليوم الثلاثاء في تمام العاشرة مساءً بتوقيت الأردن، على إستاد لوسيل بقطر.



وكانت شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، أعلنت قبل فترة عن إذاعة 22 مباراة من بطولة كأس العالم 2022، على القناة المفتوحة.



ومن المقرر أن تنقل مباراة الأرجنتين وكرواتيا مباشرة على قناةbeIN SPORTS HD المفتوحة، ولن يسبقها ستوديو تحليلي حيث يمكن متابعته فقط عبر القنوات المشفرة.



وفي نفس الوقت ستنقل قنوات "الكأس" الرياضية، التي تمتلك حقوق بث مباريات كأس العالم 2022، مباراة الأرجنتين وكرواتيا اليوم عبر قناة الكأس المفتوحة.



وأكدت شبكة القنوات القطرية أيضاً أن مباراة المغرب وفرنسا في الدور نصف النهائي للمونديال المقرر لها مساء غداً الأربعاء، ستذاع عبر قناةbeIN SPORTS HD المفتوحة.



يذكر أن نهائي كأس العالم سيقام الأحد المقبل 18 ديسمبر، فيما ستقام مباراة تحديد المركز الثالث السبت 17 ديسمبر.

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