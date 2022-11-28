بي إن سبورتس تعلن عن بث مباراتين مجانا اليوم.. تعرف عليهما

الوكيل الإخباري - أعلنت شبكة بي إن سبورتس القطرية الناقل الرسمي لمباريات كأس العالم عن بث مباراتين اليوم الاثنين عبر قناتها المفتوحة المجانية ضمن منافسات بطولة كأس العالم fifa قطر ٢٠٢٢™.



ووفقا للموقع الرسمي لشبكة بي إن سبورتس سيتم إذاعة مباراة الكاميرون ضد صربيا وأيضًا مباراة كوريا الجنوبية مع غانا عبر قناتها المفتوحة لكافة الجماهير العربية.



ويتضمن جدول مباريات اليوم الاثنين في منافسات كأس العالم 2022، عدد 4 مباريات بدأت بمباراة الكاميرون وصربيا ثم مباراة غانا وكوريا الجنوبية وبعد ذلك مباراة البرازيل وسويسرا وأخيراً في العاشرة مساء مباراة البرتغال والأوروجواي.



ومنذ بداية مباريات كأس العالم 2022 وتقوم شبكة بي إن سبورتس يوميا ببث بعض المباريات عبر قناتها المفتوحة في هدية منها للجماهير العربية.



موعد مباراة الكاميرون وصربيا اليوم الاثنين في كأس العالم



وتنطلق المباراة بين الكاميرون وصربيا عند الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت الاردن ومكة المكرمة وقطر وعند الساعة الثانية عصراً بتوقيت الإمارات.



موعد مباراة غانا وكوريا الجنوبية اليوم الاثنين في كأس العالم



تبدأ المباراة بين غانا وكوريا الجنوبية عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت الاردن و عصراً بتوقيت مكة المكرمة وقطر وعند الساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات.



القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون وصربيا اليوم في الجولة الثانية من كاس العالم 2022



تستطيع مشاهدة مباراة الكاميرون وصربيا عبر شبكتي قنوات بين سبورت والكأس القطريتين.



وقررت قنوات بين سبورت نقل المباراة عبر تردد قناة بين سبورت اتش دي 2 ماكس beIN Sports HD 2 Max.



تستطيع أيضًا مشاهدة بث مباراة الكاميرون وصربيا عبر شبكة قنوات الكأس:



قناة الكاس إكسترا وان اتش دي- Alkass EXTRA One HD الناقلة لمباراة ألمانيا وإسبانيا.



قناة الكاس إكسترا تو اتش دي- Alkass EXTRA TWO HD الناقلة لمباراة ألمانيا وإسبانيا.



القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون وصربيا اليوم- تردد بين سبورت المفتوحة



تنقل مجموعة قنوات بين سبورت مباراة الكاميرون وصربيا ضمن مباريات كأس العالم ونقدم فيما يلي تردد قناة بي إن سبورتس الناقلة لمباريات كأس العالم 2022 في قطر اليوم في كأس العالم كما يلي:



تردد قناة بين سبورت المفتوحة beIN Sport HD على قمر نايل سات: 11054- 12604.



معدل الاستقطاب: أفقي (H).



معدل الترميز: 27500.



معدل تصحيح الخطأ: 4/3.



7 درجات غرب



تردد قناة بين سبورت المجانية المفتوحة beIN Sport HD على قمر سهيل سات:



التردد Badr Sat 26E 11566H27500



تردد قناة بين سبورت المفتوحة beIN Sport HD على القمر: عرب سات:



تردد القناة: 12379



معدل الاستقطاب: أفقي (H).



معدل الترميز: 27500.



معامل تصحيح الخطأ: 6/5.



30.5 درجة شرق.

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