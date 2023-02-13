تأجيل مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي

الوكيل الإخباري - أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن تأجيل مباراة الهلال والفيحاء، التي كان من المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة ال17 من دوري روشن للمحترفين.



وأصدرت الرابطة بيانا مساء اليوم الإثنين قالت فيه: "وافقت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، على طلب تأجيل مباراة الفيحاء والهلال، إلى وقت آخر".



وأوضحت: "سبق ذلك القرار اتخاذ رابطة الدوري السعودي للمحترفين جميع الإجراءات اللازمة لدراسة الطلب الذي ورد إليها من نادي الهلال، مثل الاجتماع مع لجنة المسابقات وأخذ رأي جميع الجهات المعنية، ثم الموافقة على تأجيل اللقاء".



وكانت بعثة الهلال قد عادت إلى العاصمة الرياض، مساء أمس الأحد، بعد المشاركة في كأس العالم للأندية بالمغرب.



وحل الزعيم السعودي في المركز الثاني بعد الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني بنتيجة 5-3 في المباراة النهائية.

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