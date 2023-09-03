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الأحد، 03-09-2023 04:41 م

تأجيل مواجهة أتلتيكو مدريد وإشبيلية

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الوكيل الإخباري - قررت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" تأجيل مواجهة أتلتيكو مدريد وإشبيلية، التي كان مقررا إقامتها مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الربعة من الليجا.

وجاء قرار التأجيل بسبب سوء حالة الطقس، حيث أصدر مجلس مدينة مدريد مذكرة عامة أوصى فيها بتجنب السفر، نظرًا لتوقعات هطول أمطار غزيرة وتم رفع حالة التأهب القصوى.

وأوضح أتلتيكو مدريد خلال بيان رسمي على موقعه الإلكتروني: "بعد إجراء محادثات مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم، والمجلس الأعلى للرياضة وكلا الناديين، اتخذت رابطة الليجا قرارا بتأجيل المباراة، لأجل غير مسمى".

ويحتل أتلتيكو مدريد وصافة جدول ترتيب الليجا، برصيد 7 نقاط، بينما إشبيلية في المركز الأخير بدون نقاط حتى الآن.

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