تأكد غياب لاعبي وست هام أمام بريستول سيتي

الوكيل الإخباري - يغيب ثنائي وست هام، جارود بوين ولوكاس باكيتا، عن مواجهة بريستول سيتي، المقرر إقامتها غدا الثلاثاء، في مباراة إعادة الدور الثالث بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن بوين تعرض لإصابة في الكاحل، بعدما افتتح التسجيل في المباراة الأولى التي انتهت بالتعادل 1-1.



واضطر باكيتا لاعب الوسط، للخروج من المباراة في الدقيقة 14 بسبب إصابة في ربلة الساق، ولن يكون متاحا لخوض لقاء الغد.



وقال بيلي مكينلاي المدرب المساعد لوست هام، في مؤتمر صحفي "مباراة الغد سيغيب عنها لوكاس باكيتا وجارود بوين".



وأضاف "تعرضا لإصابتين في المباراة الأخيرة، وسنحدد موعد عودتهما للمباريات المقبلة بعد لقاء الغد".



وأكد "نفتقد لاعبين، ولذلك سيكون علينا إجراء بعض التعديلات في تشكيلة الفريق".



ويغيب عن وست هام بالفعل، المهاجم ميشيل أنطونيو، فيما يغيب أيضا محمد قدوس الذي يتواجد مع المنتخب الغاني في بطولة أمم أفريقيا.

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