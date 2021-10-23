تألق كبير لنجمتي عمان بالتصفيات الإفريقية

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الوكيل الإخباري - أنس عشاتألقت نجمتا فريق عمان سامية العوني وغادي العيادي، رفقة منتخب تونس بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، وذلك في مباراة ذهاب الدور الأول أمام المنتخب المصري، والتي أقيمت في القاهرة وانتهت بفوز التونسيات بنتيجة 6/2.وشهدت المباراة مشاركة الثنائي سامية وعادة في غير مركزهما (الظهيرين الأيسر والأيمن على التوالي)، إلا أنهما قدمتا مستويات ممتازة، باإنتظار مباراة الإياب في تونس يوم الثلاثاء المقبل، قبل العودة للأردن للاحتفال بلقب الدوري رفقة عمان والاستعداد للبطولة الآسيوية، واللتي ستقام في العقبة مطلع الشهر المقبل.يذكر أن المنتخب الجزائري قد تغلب على السودان بنتيجة 14/0 في المباراة التي جمعتهما لحساب الدور ذاته من التصفيات، علما أن المباراة أقيمت على ملعب الجزائر .