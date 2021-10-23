السبت 23-10-2021
الوكيل الاخباري

إربد: حوارية عن ثقافة التسامح في الإسلام

مدير المؤسسة التعاونية يؤكد ضرورة إيجاد برامج تنموية تخدم المجتمعات المحلية

تحويلات مرورية على طريق الشونة الجنوبية

وزير التربية : نسبة الإصابات في المدارس ضئيلة

مجموعة السبع توافق على القضاء على العمل القسري

توقيع اتفاقية أمن وحراسة بين اليرموك و المتقاعدين العسكريين

وفاة بمشاجرة بين أقارب في عين الباشا

بريطانيا تسجل 135 وفاة و44985 إصابة بكورونا

حزب الميثاق الوطني تحت التأسيس يلتقي فاعليات شبابية في العقبة

قطر: 6 .83 بالمئة من السكان حصلوا على جرعتي اللقاح ضد فيروس كورونا

السبت، 23-10-2021 09:07 م

تألق كبير لنجمتي عمان بالتصفيات الإفريقية

10202123152711237128582


الوكيل الإخباري - أنس عشا
تألقت نجمتا فريق عمان سامية العوني وغادي العيادي، رفقة منتخب تونس بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، وذلك في مباراة ذهاب الدور الأول أمام المنتخب المصري، والتي أقيمت في القاهرة وانتهت بفوز التونسيات بنتيجة 6/2.اضافة اعلان

 
 
وشهدت المباراة مشاركة الثنائي سامية وعادة في غير مركزهما (الظهيرين الأيسر والأيمن على التوالي)، إلا أنهما قدمتا مستويات ممتازة، باإنتظار مباراة الإياب في تونس يوم الثلاثاء المقبل، قبل العودة للأردن للاحتفال بلقب الدوري رفقة عمان والاستعداد للبطولة الآسيوية، واللتي ستقام في العقبة مطلع الشهر المقبل.

يذكر أن المنتخب الجزائري قد تغلب على السودان بنتيجة 14/0 في المباراة التي جمعتهما لحساب الدور ذاته من التصفيات، علما أن المباراة أقيمت على ملعب الجزائر .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
9bc0ae01-9bae-4f92-9e62-3224a134d118

الفيصلي يتقدم بالإستئناف اللازم للمشاركة الآسيوية (فيديو)

1020212102522503989042

ماهر ابو هنطش يتحدث لموقع ملاعب بعد تعادل السلط والفيصلي (فيديو)

102021210499767339099

هذا ما قاله عبيدة السمارنة بعد تعادل السلط والفيصلي (فيديو)

Image1_10202121225943817631959

محمد مصطفى : السلط يستحق تحقيق لقب هذا الموسم (فيديو)

M63A9643

المباريات المتبقية لثلاثي المقدمة ،، من يحسم اللقب !؟

178486757_3455249847907924_4577481106518642542_n

مباريات فريقا صراع الهبوط لدوري الدرجة الأولى

أخبار متعلقة
0d2dab67-c0ea-4efd-b0a3-92d2437f087d

ميساء جبارة تحلق بصدارة الهدافات

30c2a13b-7386-4022-beb1-541d9b2c1b2b

بعد حسم عمان للقب ،، أهم أرقام دوري المحترفات

جمهور الرمثا

جماهير الرمثا والوحدات ،، زينة مدرجات الجولة الـ 19

102021221722680112212

لوكاتيلي يواصل التألق ويقود يوفنتوس لفوز جديد

solskjaer

إيفرتون واليونايتد ،، تعادل وشراكة ليفربول بالصدارة

1200_07e5fa5671

سبب التبديل الغريب لا زال مجهولا !؟