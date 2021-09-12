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الأحد، 12-09-2021 01:12 م

تأهل تاريخي لريال مدريد ،، ويوفنتوس وأرسنال يلحقان به (فيديو)

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الوكيل الإخباري - أنس عشا

تأهل ريال مدريد لدوري أبطال أوروبا للسيدات لأول مرة بتاريخه وذلك بفوزه على مانشستر سيتي في مباراة إياب الملحق والتي أقيمت على ملعب الأخير بهدف نظيف، بعد أن تعادلا ذهابا بهدف لمثله .

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كما وصل يوفنتوس لدور المجموعات بفوزه على فلازنيا الألباني بنتيجة (3/0) بمجموع المبارتين، والأمر ذاته ينطبق على أرسنال والذي هزم براغ التشيكي بنتيجة (7/0) ذهابا وإيابا. 

 
 
 


  

ووصلت أيضا فرق بنفيكا، فولفسبورج، زهاتلوبود، بريودابليك، ليون، سيرفيت تشينويس، كوجي، هوفنهايم وهاكان لدور المجموعات من البطولة .

 




 

 


 

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