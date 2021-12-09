تاريخ مواجهات المنتخبين الأردني والمصري

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشابدأ العد التنازلي لقمة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مع شقيقه المصري في ربع نهائي كأس العرب " قطر 2021" والتي سيحتضنها ملعب الجنوب، عند الساعة الخامسة من مساء يوم السبت .والتقى النشامى والفراعنة في 6 مناسبات تاريخية، كانت الغلبة فيها للمصريين بـ 4 مباريات، وفاز منتخبنا في واحدة، كما جاء التعادل في مباراة.وكانت أول المباريات بين المنتخبين عام 1974 في سوريا، وضمن منافسات بطولة القنيطرة المحررة وخسرها النشامى بخماسية نظيفة، ليلتقي المنتخبان مجددا في مصر بعدها بـ 9 سنوات في مواجهتين متتاليتين وينتصر أصحاب الأرض بنتيجة 3/1 بالمبارتين.والتقى المنتخبان في كأس العرب عام 1988 على ستاد عمان الدولي وفازت مصلر بهدفين نظيفيين، ليتوقف بعد ذلك شلال الخسائر الأردنية بتعادل بهدف لمثله في كأس العرب 1992، وفوز أردني بهدف نظيف عام 2016 في مباراة ودية، ابتسمت لأبناء المدرب الوطني عبد الله أبو زمع .