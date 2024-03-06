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الأربعاء، 06-03-2024 02:11 م

تاليسكا يعلن نهاية موسمه الكروي

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الوكيل الإخباري - أعلن مهاجم نادي النصر السعودي لكرة القدم، البرازيلي أندرسون تاليسكا،  الثلاثاء، عن انتهاء موسمه مع الفريق بسبب الإصابة.

وأكد تاليسكا (30 عامًا)، الذي انضم إلى النصر في عام 2021، عبر حسابه على منصة "إكس": "أتوجه إلى إيطاليا لمواجهة تحد جديد. سأبدأ رحلة التغلب على إصابة العضلة المستقيمة الفخذية".

وأرفق اللاعب السابق لفريق غوانغجو إيفرجراندي الصيني منشوره بصور يظهر فيها وهو يمشي على عكازات، قائلًا: "الإصابة جزء من الرياضة، لكن تصميمي أعظم! سأبدأ رحلة التعافي الآن، وأعدكم بالعودة أقوى في الموسم المقبل للمساهمة بشكل أكبر في نجاحات النصر. أعتمد على دعمكم في هذه الرحلة!".

وكان تاليسكا قد تعرض للإصابة في التدريبات الأخيرة قبل مباراة النصر مع العين الإماراتي (0-1) أمس الاثنين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا. وقد استدعى المدرب البرتغالي لويس كاسترو السنغالي ساديو ماني لتعويض غياب المهاجم البرازيلي.

تعتبر إصابة تاليسكا خسارة كبيرة للنصر، الذي يحتل المركز الثاني في الدوري السعودي، بفارق تسع نقاط عن الهلال.

ويحتل تاليسكا المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري السعودي لهذا الموسم برصيد 16 هدفًا، بفارق ستة أهداف عن زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو وثلاثة أهداف عن الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

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