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السبت، 25-02-2023 01:39 م

تاليسكا يغادر النصر ويعود للبرازيل.. صورة

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الوكيل الإخباري - غادر البرازيلي إندرسون تاليسكا، محترف فريق النصر، الجمعة، مدينة الرياض عائداً إلى بلاده، بعد تعرضه لإصابة قوية مؤخراً مع “العالمي”.

وتأتي مغادرة تاليسكا إلى البرازيل، من أجل تلقي العلاج وعرض إصابته التي يعاني منها طوال 4 أشهر، في مركز “ماي دي ديوس” الطبي.

وأعلن مسؤولو نادي النصر رسمياً، الخميس، عن تعرض إندرسون تاليسكا، للإصابة في العضلة الخلفية، وغيابه عن المشاركة مع فريق “العالمي” لمدة تصل إلى 4 أسابيع.

وفرضت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، رسمياً ، غرامة مالية على تاليسكا بقيمة 60 ألف ريال، على خلفية شكوى الإساءة الإعلامية لنادي الهلال.

وارتدى تاليسكا قميص النصر في ميركاتو صيف 2021، في صفقة انتقال حر، ويرتبط بعقدٍ مع النادي العاصمي حتى يونيو 2024.

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وشارك النجم البرازيلي مع النصر في 48 مباراة بجميع المسابقات منذ انضمامه، وأحرز خلالهم 36 هدفاً وصنع 4 تمريرات حاسمة.

 

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