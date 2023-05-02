تحديد سبب غياب بنزيما عن مباراة سوسيداد

الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن سبب غياب الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، عن قائمة مباراة ريال سوسيداد.



ويحل ريال مدريد ضيفًا على سوسيداد، مساء اليوم على ملعب أنويتا، ضمن الجولة 33 بالليجا.



وشهدت قائمة الريال، استبعاد مفاجئ لبنزيما، إلى جانب غياب الثلاثي لوكا مودريتش وفينيسيوس جونيور وديفيد ألابا.



وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن بنزيما لا يعاني من أي إصابة، ويغيب لإراحته قبل مواجهة أوساسونا في نهائي كأس إسبانيا، ومانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



وألمح المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي أمس الإثنين، إلى احتمالية غياب بنزيما بسبب الإرهاق.



وختم: "إذا كان بنزيما على ما يرام، فسوف يلعب، اليوم كان متعبًا بعض الشيء، لكن إذا تعافى بشكل جيد فسوف يلعب".

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