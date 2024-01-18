الخميس 18-01-2024
الوكيل الاخباري
 

المقاومة: الاحتلال دمر أكثر من 390 مدرسة وجامعة خلال 100 يوم

الشواربة يوضح حول التعيينات في أمانة عمّان

الزراعة تبحث خطة التصدير للأسواق السعودية

الشواربة: 250 مليون دينار ديون مترتبة على المواطنين لصالح أمانة عمّان

الأونروا: عدد سكان رفح تضاعف 4 مرات تقريبا ليصل إلى أكثر من 1.2 مليون نسمة

الملك يستقبل وزير الخارجية التركي ويؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة

القسام تعلن عن كمين محكم في خانيونس

الأمن السيبراني: التعامل مع 453 حادثاً سيبرانياً خلال الربع الثالث من العام الماضي

الاحتلال يعتقل شابين من العوجا والجفتلك شمال أريحا

استشهاد الصحفي وائل فنونة مدير فضائية القدس

عاجل

المقاومة: الاحتلال دمر أكثر من 390 مدرسة وجامعة خلال 100 يوم

الخميس، 18-01-2024 03:59 م

تحديد طبيعة إصابة المولد ومدة غيابه

1202418113911202795296


الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي سعودي، اليوم الخميس، طبيعة إصابة فهد المولد مهاجم المنتخب السعودي ونادي الشباب، التي تعرض لها خلال مران الأخضر استعدادًا لبدء مشوار كأس آسيا 2023.

اضافة اعلان


وكان الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب منتخب السعودية، قرر في وقت سابق استبعاد المولد، وضم مكانه ريان حامد، بناء على التقرير المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب، إذ تبين حاجة المولد لبرنامج علاجي وتأهيلي.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن المولد يعاني من تمزق في الأوتار الأمامية (درجة ثانية)، ويحتاج إلى فترة تمتد نحو 3 أسابيع يغيب فيها عن المشاركة من أجل العلاج والتأهيل.

وبدأ الأخضر السعودي مشواره في كأس آسيا بالفوز أمام عمان (2-1)، يوم الثلاثاء الماضي، بعدما كان متأخرًا بهدف.

ويحتل منتخب تايلاند صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف فقط عن السعودية، فيما يتذيل منتخب عمان وقيرغيزستان الترتيب دون نقاط.

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12024181108695611818 (1)

ريال مدريد يبدأ اتصالات ضم هالاند

120241810365918607027

مانشستر سيتي يتعاقد مع موهبة مكسيكية

120241811135726327488

هزيمة ساحقة واللقب الأخير.. ماذا يقول التاريخ قبل موقعة مصر وغانا؟

120241811175957175718

ريال مدريد يبحث عن صيد ثمين في أمم أفريقيا

1202418111958192840421

كواليس جديدة في أزمة بنزيما والاتحاد السعودي

1202418112621258653017

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

أخبار متعلقة
1202416131232196612910

جدول ترتيب هدافي كأس آسيا 2023

1202415143128840198762

التشكيل الرسمي لمباراة البحرين وكوريا الجنوبية

1202499317876412061

منتخب سوريا يتعادل مع منتخب ماليزيا في البروفة الأخيرة قبل مشاركته في كأس آسيا

120246154948258781834

اختبار طبي يحدد مصير البليهي والمولد

12024215129915707085

المنتخب السعودي يواصل استعداده لبطولة أمم آسيا

1220232513412654532617 (1)

لاعبو الأهلي يتفاعلون مع تجديد فتوح