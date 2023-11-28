تحديد مدة غياب أليسون بيكر مع ليفربول

الوكيل الإخباري - تلقى فريق ليفربول الإنجليزي ضربة قوية بإصابة البرازيلي أليسون بيكر حارس مرماه مؤخرا.



وأصيب أليسون خلال مشاركته رفقة "الريدز" في مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي التي جمعت بينهما ضمن منافسات البريميرليغ السبت الفائت.



وحسب ما ذكرته شبكة "ستاندرد" الإنجليزية، فإن الحارس البرازيلي يعاني من إصابة على مستوى أوتار الركبة وفقا لما أكدته الفحوصات الطبية التي أجراها.



وأكدت الشبكة الإنجليزية أن بسبب إصابة بيكر قد يغيب الحارس بضعة أسابيع قد تمتد لنهاية العام الجاري.



وتعتبر مدة غياب أليسون بيكر مع ليفربول ضربة قوية للريدز في ظل ارتباطه بالعديد من المباريات سواء على مستوى البريميرليغ أو الدوري الأوروبي.



ويستعد ليفربول للقاء نظيره لاسك في المباراة التي تجمع بينهما الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي.

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