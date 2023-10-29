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الأحد، 29-10-2023 04:29 م

تحديد مدة غياب تشواميني بعد إصابة الكلاسيكو

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الوكيل الإخباري - سيخسر ريال مدريد جهود نجم وسطه الفرنسي أوريلين تشواميني، لفترة طويلة بسبب الإصابة.

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ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، سيغيب تشواميني عن الملاعب من 6 إلى 8 أسابيع، بسبب الإصابة التي تعرض لها عقب مباراة برشلونة، كما أنه لن يخضع لعملية جراحية.

وكان ريال مدريد أعلن في بيان رسمي: "بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا أوريلين تشواميني، تم تشخيصه بكسر إجهادي غير مكتمل في عظمة المشط الثانية بالقدم اليسرى".

وأضاف: "مدة غياب اللاعب عن المباريات تعتمد على وتيرة تعافيه من الإصابة"، علما بأنه خاض مباراة الكلاسيكو كاملة دون أن تظهر عليه أي مشكلة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 28 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 24 نقطة في المركز الثالث.

 

ملاعب 

 

 




 

 


 

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