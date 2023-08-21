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الإثنين، 21-08-2023 07:10 م

تحديد مدة غياب نيمار عن الهلال السعودي

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الوكيل الاخباري- لم تكتمل فرحة جماهير الهلال السعودي بتعاقد فريقها مع نيمار من باريس سان جيرمان، بعد تأكد معاناة النجم البرازيلي من إصابة ستمنعه على الأرجح من خوض المباريات حتى منتصف سبتمبر المقبل.

وقدم الهلال، نيمار لجماهير فريقه، السبت الماضي، قبل مواجهة الفيحاء في الدوري السعودي، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

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وعقب المباراة، أكد مدرب الهلال، البرتغالي خورخي جيسوس، أن نيمار لديه إصابة بسيطة ستمنعه من المشاركة في التدريبات خلال الأيام المقبلة دون أن يحدد مدة غيابه عن الملاعب.

ولكن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت أن نيمار لم يتعاف بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها قبل ستة أشهر في الكاحل عندما كان يدافع عن ألوان نادي باريس سان جيرمان.

وأضافت الصحيفة، أن ظهور نيمار الأول مع الهلال قد يكون في منتصف سبتمبر المقبل، وذلك بعد أن يتعافى بشكل كامل من إصابته.

 




 

 


 

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