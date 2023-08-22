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الثلاثاء، 22-08-2023 12:55 م

تحديد مدة غياب نيمار عن الهلال السعودي

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الوكيل الإخباري - لم تكتمل فرحة جماهير الهلال السعودي بتعاقد فريقها مع نيمار من باريس سان جيرمان، بعد تأكد معاناة النجم البرازيلي من إصابة ستمنعه على الأرجح من خوض المباريات حتى منتصف سبتمبر المقبل.

وقدم الهلال، نيمار لجماهير فريقه، السبت الماضي، قبل مواجهة الفيحاء في الدوري السعودي، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وعقب المباراة، أكد مدرب الهلال، البرتغالي خورخي جيسوس، أن نيمار لديه إصابة بسيطة ستمنعه من المشاركة في التدريبات خلال الأيام المقبلة دون أن يحدد مدة غيابه عن الملاعب.

ولكن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت أن نيمار لم يتعاف بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها قبل ستة أشهر في الكاحل عندما كان يدافع عن ألوان نادي باريس سان جيرمان.

وأضافت الصحيفة، أن ظهور نيمار الأول مع الهلال قد يكون في منتصف سبتمبر المقبل، وذلك بعد أن يتعافى بشكل كامل من إصابته.

ولم يشارك نيمار في أي مباراة رسمية منذ ستة أشهر، بسبب إصابته التي تعرض لها مع ناديه السابق باريس سان جيرمان.

وكان نادي الهلال، أعلن الثلاثاء الماضي، تعاقده رسميا مع نيمار، بعقد يمتد حتى عاما 2025.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن النجم البرازيلي سيحصل على نحو 109 ملايين دولار كراتب سنوي لمدة موسمين مع إمكانية التجديد، بينما حصل باريس سان جيرمان على مبلغ نحو 98 مليون دولار.

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