تحديد مكان إقامة نهائي كأس الأردن

الوكيل الإخباري - حدد اتحاد كرة القدم ستاد الملك عبدالله الثاني ملعبا لنهائي بطولة كأس الأردن لكرة القدم، والتي ستجمع الوحدات وشباب العقبة.





وذكر الاتحاد عبر موقعه الرسمي أن تعليمات البطولة تنص وأنه وفي حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة النهائية بالتعادل، سيتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية ثم إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب، على أن يوزع الريع مناصفة بين الفريقين.



ووصل شباب العقبة إلى المشهد الختامي بعد فوزه على عمان FC بثلاثية نظيفة، فيما عبر الوحدات محطة الرمثا بهدف مقابل لا شيء.

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