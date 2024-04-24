تحديد مواعيد المباريات المؤجلة من بطولة كأس الأردن

الوكيل الإخباري - أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم، جدول مواعيد المباريات المؤجلة من دور الـ16 لبطولة كأس الأردن (CFI) لموسم 2023/2024.



ويستقبل نادي سحاب نظيره الفيصلي عند السادسة مساء الاثنين 6 أيار على ستاد عمان، قبل أن يحل ناجي الوحدات ضيفا على مغير السرحان عند الـ8:45 مساء على ستاد الأمير محمد.



وحسب تعليمات البطولة، تقام مباريات هذا الدور وما يليه من أدوار بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، فيما سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة في حال التعادل بالوقت الأصلي.



وأطلق الاتحاد الأردني لكرة القدم، مسمى جديد على بطولة كأس الأردن خلال المواسم الثلاثة المقبلة لتصبح (كأس الأردن - CFI).



يذكر أن شركة (CFI) تعتبر شريك التداول المالي لدى الاتحاد الأردني لكرة القدم، بموجب اتفاقية رعاية للمنتخبات الوطنية وبطولات المحترفين، وعدد من المسابقات النسوية، لمدة ثلاثة مواسم، ابتداءً من موسم 2023/2024.

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