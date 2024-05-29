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الأربعاء، 29-05-2024 02:44 م

تحديد مواعيد مباريات الدور ربع النهائي لكأس الأردن

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الوكيل الإخباري - أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم، جدول مواعيد المباريات المؤجلة من الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأردن لموسم 2023/2024.

ويستقبل السلط نظيره سحاب عند السادسة مساء الثلاثاء 18 حزيران على ملعب السلط، قبل أن يحل الوحدات ضيفا على الرمثا عند الـ 8:45 مساء على ستاد الحسن.

وكان فريقا شباب الأردن والحسين تأهلا إلى الدور نصف النهائي من البطولة، حيث ينتظر أن يلتقي شباب الأردن مع الفائز من مباراة الرمثا والوحدات، فيما يواجه الحسين الفريق المتأهل من لقاء السلط وسحاب.

وتقام مواجهات الدور نصف النهائي من البطولة يوم الأحد 23 حزيران، على أن تلعب المباراة النهائية الجمعة 28 من الشهر ذاته.

وحسب تعليمات البطولة، تقام مباريات هذا الدور وما يليه من أدوار بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، فيما سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة في حال التعادل بالوقت الأصلي.

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