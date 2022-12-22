تحديد موعد أول ظهور رسمي لمبابي بعد خسارة المونديال

الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي فرنسي موعد الظهور الأول لكيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، بعد خسارته نهائي كأس العالم 2022، أمام الأرجنتين (4-2).



ذكرت شبكة "RMC" الفرنسية أنه بعد تواجد مبابي في مقر تدريبات سان جيرمان، صباح الأربعاء، بات على الأرجح أن يشارك اللاعب في مباراة ستراسبورج، يوم الأربعاء المقبل، في استئناف الدوري الفرنسي.



أشارت إلى أن عودة كيليان إلى تدريبات سان جيرمان، كانت في طي الكتمان، حيث يستعد الفريق لمواجهة أخرى قوية في الدوري خارج ملعبه أمام لانس، الوصيف، في أوائل العام الجديد 2023.



ولفتت إلى أن بي إس جي سوف يستعين بعدد من النجوم الذين شاركوا في كأس العالم مثل الثنائي الإسباني بابلو سارابيا وكارلوس سولير، بينما لم يتأكد بعد عودة بعض النجوم الآخرين، خصوصًا ميسي، الذي يحتفل في الأرجنتين بتحقيقه لقب مونديال 2022.



يذكر أن مبابي سجل 19 هدفًا في 20 مباراة مع سان جيرمان هذا الموسم بخلاف فوزه بجائزة الحذاء الذهبي بتسجيله 8 أهداف في كأس العالم.

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