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الخميس، 12-01-2023 03:11 م

تحديد موعد الظهور الرسمي الأول لرونالدو.. وأسعار التذاكر

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الوكيل الإخباري - يستعد نادي النصر السعودي، للظهور الأول لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث تأكد انتهاء عقوبة إيقاف اللاعب مع نهاية مباراة الشباب المقررة السبت المقبل، ضمن الجولة الـ13 بدوري روشن السعودي.

وستشهد مباراة النصر والاتفاق المقررة يوم الأحد 22 يناير / كانون الثاني على ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، أول ظهور رسمي لرونالدو بقميص النصر.

وتبدأ أسعار تذاكر مباراة النصر والاتفاق التي تم طرحها بالفعل  من 35 ريالًا، لتصل إلى 8 آلاف و696 ريالًا.

وتتفاوت أسعار تذاكر الواجهة ما بين وخلف المرمى ما بين 35، 52،87 ريالا لتصل إلى 113 ريالا.

بينما تتفاوت أسعار المنصة ما بين 487 ريالًا، 609 ريالات، و1200 ريال، وصولا إلى 4 آلاف 348 ريالًا.

وتبلغ تذاكر اللوج وتتسع لأربعة أشخاص 8 آلاف و696 ريالًا، واللوج لثلاثة أشخاص بـ3آلاف و43 ريالًا.

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