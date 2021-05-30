تحديد موعد الكشف الطبي لأجويرو في برشلونة

الوكيل الاخباري - كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن موعد الكشف الطبي للأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، في برشلونة.

اضافة اعلان



وينتهي عقد أجويرو مع مانشستر سيتي الشهر المقبل، وقرر النادي الإنجليزي توجيه الشكر له دون أي عرض للتجديد.



ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن أجويرو سيخضع للكشف الطبي في برشلونة، صباح غدٍ الإثنين.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أجويرو سيغادر إلى مدينة برشلونة مساء اليوم الأحد.



وسيوقع أجويرو على عقده مع برشلونة، لكن سيؤجل تقديمه في ملعب "كامب نو" عقب نهاية بطولة كوبا أمريكا.



وبعث أجويرو برسالة وداعية لمانشستر سيتي، عقب نهاية آخر مباراة له مع الفريق في الموسم الحالي، حيث كتب على حسابه الرسمي بـ"تويتر": فخور بهذا الفريق وبارتداء ألوانه لسنوات عديدة. مانشستر سيتي سيظل في قلبي إلى الأبد".



وخاض أجويرو آخر مباراة له مع مانشستر سيتي، أمس السبت، عندما شارك بديلًا في خسارة فريقه أمام تشيلسي بهدف دون رد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ملاعب