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الخميس، 25-02-2021 03:41 م

تحديد موعد الكلاسيكو المصري

الأهلي-ضد-الزمالك


الوكيل الإخباري - اعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تحديد موعد مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.
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وذكر الاتحاد في بيان رسمي اليوم الخميس أنه تحدد موعد مباراة القمة المؤجلة من الأسبوع الرابع لتقام 18 أبريل المقبل بينما ستقام مباراة الجولة الــ21 بمسابقة الدور المحلي يوم 10 مايو باستاد القاهرة.

وقال الاتحاد إنه تم نقل مباراة الأهلي والإسماعيلي المؤجلة من المرحلة الـ12 بالدوري المحلي المقرر لها العاشر من مارس المقبل لتقام على استاد الإسكندرية بعد أن تم رفض إقامتها على ملعب الإسماعيلية.

وأضاف أن الزمالك سيواجه سيراميكا كليوباترا يوم 11 مارس باستاد القاهرة في المرحلة الـ15 للدوري بينما يستضيف المصري فريق بيراميدز باستاد الإسكندرية الثلاثاء المقبل في المباراة المؤجلة من المرحلة الـ13 للدوري.

وأوضح أنه سيتم إيقاف مباريات الدوري المصري بداية من 16 مارس حتى أول أبريل المقبلين لمشاركة أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية ثم معسكر منتخب الفراعنة من يوم 22 مارس استعداداً لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات القارية المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.


 




 

 


 

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