الأحد 16-07-2023
الوكيل الاخباري

إغلاق الطريق المؤدي إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري في العقبة غدا

تحذير من السير للسائقين بشأن لوحة أرقام المركبة

تعرّف على التعليمات الجديدة لأسس وشروط تنظيم سياحة المغامرات في الأردن

صدور تعليمات منح رخصة تنقيب عن خامات الفوسفات

بيان هام صادر عن البنك المركزي

رسالة من الملك إلى أمير قطر

ولي العهد : أبطالنا من ذهب

التدريب المهني تعلن عن فتح باب التسجيل بالبرنامج الزراعي

نائب الملك يرعى افتتاح فعاليات المؤتمر الإقليمي لتكنولوجيا الطائرات المسيرة

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

الأحد، 16-07-2023 04:17 م

تحديد موعد المباراة الأولى لميسي بقميص إنتر ميامي

7202316141822895145358


الوكيل الإخباري - وقع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أمس السبت، رسميا عقدا حتى عام 2025 مع نادي إنتر ميامي الأمريكي.

ويتوقع أن يشارك ميسي للمرة الأولى بقميص إنتر ميامي يوم الجمعة المقبل أمام "كروز أزول" المكسيكي في بطولة كأس الدوري، التي تضم أندية الدوري الأمريكي والدوري المكسيكي.

وعبر مدرب نادي إنتر ميامي، الأرجنتيني جيراردو مارتينو، عن سعادته البالغة بانضمام مواطنه ميسي إلى الفريق رسميا.

وقال مارتينو "أولا وقبل كل شيء، يسعدنا توقيع ميسي لعقده الجديد، لقد أصبح رسميا أحد لاعبينا اليوم، وسيتم تقديمه اليوم.. الإثارة ستأتي بوجود أفضل لاعب في العالم معنا. نحتاج أيضا لجعله جاهزا من الناحية البدنية حتى يتمكن من المشاركة في اللحظات المناسبة".

ومن المقرر أن يقدم إنتر ميامي، ميسي رسميا مساء الأحد على ملعبه "فورت لودرديل" بولاية فلوريدا.

وكان إنتر ميامي، خسر مباراته رقم 11 في الدوري أمس السبت، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء أمام سانت لويس سيتي، وذلك بعد ساعات من إعلان تعاقد الفريق مع ميسي.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202316134511770422221 (1)

برشلونة يفتح باب الهلال السعودي أمام نجمه

7202316142615794272945

باريس يحسم مصير نيمار.. ويشترط على مبابي

7202316154722926576967

نجم مغربي يدخل قائمة إنتر لخلافة لوكاكو

7202316104433625062889

صقور الأردن يلتقي ساحل العاج في البرتغال

7202316105051881189263

الرواشدة بطلا لبطولة عمان المفتوحة للجولف

720231611845639807801

تفاصيل عرض النصر السعودي لضم ساديو ماني

أخبار متعلقة
720231691336406637954

ميسي يوقع رسميا لإنتر ميامي

720234122955824117473

بيكهام: ميسي منحني مفاجأة مليونية

72023410047112859511

الكشف عن حجم ديون ميسي لدى برشلونة

720233104842942332894

مفاجأة.. برشلونة مدين لميسي حتى 2025

62023229235344884325

ظهور ميسي الأول مع إنتر ميامي يشعل أسعار تذاكر المباراة

6202320105142555816647

إزاحة الستار عن تفاصيل عقد ميسي مع إنتر ميامي