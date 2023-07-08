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السبت، 08-07-2023 12:08 م

تحديد موعد حفل تقديم ميسي في إنتر ميامي

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الوكيل الإخباري - جرى تحديد موعد حفل تقديم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، كلاعب جديد في صفوف إنتر ميامي الأمريكي.

وسيتم تقديم ليونيل ميسي في إنتر ميامي، الأحد المقبل، الموافق 16 يوليو/تموز الجاري، وفقا لما أعلنه النادي ورابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وأوضح النادي والرابطة في بيان صدر الجمعة، أن الفعالية ستحظى بمران وخطابات وأمور أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وسيقام حفل تقديم ميسي تحت اسم "The Unveil" في ملعب DRV PNK Stadium، في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل أيضا، تقديم الإسباني سيرجيو بوسكيتس، الذي لعب بجوار ميسي في برشلونة.

وكان إنتر ميامي قد قدم الأسبوع الماضي، مدربه الجديد تاتا مارتينو، إلا أنه لا يستطيع تولي منصبه حاليا، لعدم استكمال بعض الإجراءات الإدارية، وبالتالي سيقوم خافيير موراليس بتدريب الفريق مؤقتا.

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