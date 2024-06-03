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الإثنين، 03-06-2024 03:13 م

تحديد موعد قرعة دوري أبطال أوروبا

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الوكيل الإخباري - تحدث تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، عن موعد إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا الخاصة بموسم 2024-2025.

ووفقا لصحيفة "آس"، فإن القرعة ستقام يوم 29 أغسطس/آب المقبل، وستكون مختلطة بين النظام اليدوي والكمبيوتر.

وستشهد النسخة المقبلة، مشاركة 36 فريقا للمرة الأولى، تأكد منهم ظهور 29 فريقا حتى الآن، وسيصعد 7 أندية أخرى من التصفيات.

وسيخوض كل فريق 8 مباريات في الدور الأول ضد 8 فرق، وسيحدد الكمبيوتر، ما هي المباريات التي سيخوضها الفريق على أرضه وخارج الديار.

وسيحاول اليويفا، ألا تتواجه الفرق التي من نفس الدولة في الدور الأول، لكن هناك احتمالية بحدوث ذلك مع الدوريات التي سيشارك منها 4 فرق أو أكثر بالنسخة المقبلة، وسيحدد هذا الأمر عن طريق الكمبيوتر.

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ملاعب 

 


 




 

 


 

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