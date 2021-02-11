تحذير خطير إلى نجم الهلال

الوكيل الإخباري _ وجه الإعلامي مساعد العصيمي، تحذيرا إلى سالم الدوسري لاعب الهلال، بسبب طريقة احتفاله عقب تسجيل الأهداف.





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وسجل الدوسري في خماسية الهلال ضد العين، واحتفل بطريقة أكروباتية معروفة عنه، خلال اللقاء الذي جمع الطرفين بالجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وقال العصيمي في تصريحات تليفزيونية، أن الدوسري قام بحركات خطيرة بالقفز والرجحة في الأعلي، وهذه الحركة توفي منها لاعب منذ فترة في الدوري الهندي، وأصيب آخر في الدوري الأوروبي.



وتابع قائلا: "لا أعلم ما المنطق بهذه الاحتفالية، هي بها مخاطرة مبالغة".



وتمنى الإعلامي، أن يقوم الاتحاد السعودي،و روؤساء الأندية بمنع هذه الاحتفاليات، لما تمثله من خطر كبير على من يقومون بها.







المصدر : ملاعب



