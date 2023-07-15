تحرك ثلاثي لتحقيق حلم برناردو سيلفا

الوكيل الإخباري - أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، أن البرتغالي برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي، يحلم بالانتقال إلى أحد الأندية الكبرى خلال الفترة المقبلة.



وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن "برناردو يحلم ببرشلونة، رغم أن عملية انضمامه للفريق الكتالوني تبدو معقدة".



وأضافت: "الرئيس خوان لابورتا، والمدرب تشافي هيرنانديز بجانب وكيل أعمال اللاعب خورخي مينديز، يحاولون إيجاد الحلول لإنجاز الصفقة".





وزادت: "اللاعب يحلم بارتداء قميص برشلونة، لدرجة أنه كان على علم بجميع التحركات من أجله، وأوقف أي اقتراحات قدمت له، من أجل انتظار ما سيحدث في المفاوضات مع الفريق الكتالوني".



ونوهب الصحيفة بأن برشلونة يريد ضم سيلفا (28 عاما) بعقد يمتد لثلاث سنوات، لافتة إلى أن البرتغالي على استعداد للضغط، من أجل أن يكون قادرا على خوض تجربة جديدة.



جدير بالذكر أن برناردو يرتبط مع مانشستر سيتي بعقد يمتد حتى صيف 2025.

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