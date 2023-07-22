تحرك سعودي نحو مبابي

الوكيل الإخباري - انضم عملاق سعودي لسباق التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، هذا الصيف.



واستبعدت إدارة باريس، مبابي، من قائمة الفريق للجولة الصيفية في اليابان وكوريا الجنوبية، للضغط عليه من أجل حسم مستقبله.



وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، فإن الهلال يسعى لكسب ود كيليان مبابي، في الفترة المقبلة.



ويخطط الهلال، لجس نبض مبابي بشأن رغبته في اللعب بالدوري السعودي، رغم تأكيد المقربين من اللاعب، بأنه يريد الانتقال إلى ريال مدريد.



ويطمح الهلال، في تعويض خسارة صفقة ليونيل ميسي الذي انتقل إلى صفوف إنتر ميامي، من خلال الحصول على توقيع مبابي.



كانت تقارير بريطانية قد أكدت وجود مبابي على طاولة الدوري السعودي للمحترفين، دون تحديد اسم النادي.



وينتهي عقد كيليان مبابي مع ناديه باريس سان جيرمان في صيف 2024.

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