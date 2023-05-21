تحول مثير في مستقبل دي يونج مع برشلونة

الوكيل الإخباري - لا يزال مستقبل الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب وسط برشلونة، محل جدل كبير داخل النادي الكتالوني.



ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن دي يونج تحول من لاعب يحاول برشلونة الاستغناء عنه في الصيف الماضي، إلى عنصر يحاول النادي الكتالوني التمديد له لسنوات مقبلة.



وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن عقد دي يونج ينتهي في 2026، لكن برشلونة سيبدأ معه مفاوضات فورية لتمديد عقده، مع تعديل راتبه الحالي.



وأوضحت أن علاقة دي يونج مع الرئيس خوان لابورتا ومديري النادي، عادت الآن إلى الوضع الطبيعي، بعد أن شابها بعض التوتر في الصيف الماضي.



وكان ينتظر نادي برشلونة حسم لقب الليجا بشكل رسمي، كي يبدأ مفاوضات التجديد مع دي يونج.



يذكر أن اللاعب الهولندي كان هدفا رئيسيا لمانشستر يونايتد في الصيف الماضي.

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