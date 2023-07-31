تحول مفاجئ في مستقبل الزلزولي

الوكيل الإخباري - تحول مستقبل المغربي عبد الصمد الزلزولي، جناح برشلونة، بشكل مثير في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي.



وكتب الصحفي الإسباني جيرارد روميرو، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سيؤثر رحيل عثمان ديمبلي عن برشلونة على مستقبل عبد الصمد الزلزولي".



وقالت تقارير إن ديمبلي وافق بالفعل على الانتقال إلى سان جيرمان، من خلال تفعيل بند الشرط الجزائي البالغ 50 مليون يورو.



وكشف أن الزلزولي كان في طريقه للرحيل عن البارسا خلال الأيام المقبلة معارا إلى ريال بيتيس، لكن تغير الموقف الآن.



وأشار إلى أن الزلزولي سيبقى مع برشلونة بشكل مؤكد، إذا انتقل ديمبلي إلى باريس سان جيرمان، كما أن اللاعب المغربي سيحصل على فرصة رئيسية لإثبات قدراته بالموسم المقبل.

اضافة اعلان

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة