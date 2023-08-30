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الأربعاء، 30-08-2023 04:09 م

تحول مفاجئ.. ناصر الخليفي يفتح الباب أمام مبابي للرحيل إلى ريال مدريد

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الوكيل الإخباري -  فجرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن إمكانية انتقال الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد، خلال الميركاتو الحالي 2023.

وينتهي عقد كليان مبابي مع باريس سان جيرمان صيف 2024، ولم يتفق حتى الآن مع إدارة الفريق الباريسي على تفعيل بند تجديده حتى عام 2025، رغم استبعاده من الجولة التحضيرية للنادي، للضغط عليه للرحيل أو التمديد، إلا أنه أصر على البقاء، قبل أن يعود للمشاركة.

وأشارت صحيفة "سبورت"، إلى أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، اقتنع بتقديم عرض لضم مبابي قبل غلق باب الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضافت "بيريز مدفوع بموافقة القطري ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي، على تخفيض المقابل المالي لإتمام هذه الصفقة".

وكشفت عن أن ناصر الخليفي أبدى ترحيبه بخفض 50 مليون يورو، في صفقة بيع مبابي.

وأشارت صحيفة "سبورت" إلى أنه: "رغم أن مبابي سيكون لاعبا متاحا بالمجان في صيف 2024، إلا أن بيريز مدفوع أيضا بالأزمة التي يواجهها الفريق الملكي بعد إصابة فينيسيوس".

بينما يحاول نادي باريس سان جيرمان الاستثمار في بيع مبابي، لمساعدته في حسم صفقة كولو مواني مهاجم نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، إضافة إلى تجنب عقوبات محتملة تهدد مشاركته في دوري أبطال أوروبا.

وختمت صحيفة "سبورت" تقريرها بأن ريال مدريد يجهز للإعلان عن صفقة مبابي، وسيتقاضى اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، راتبا سنويا يبلغ 50 مليون يورو.

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