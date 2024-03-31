تخصيص 15800 تذكرة لمباراة الفيصلي والوحدات

الوكيل الإخباري - عمان 31 آذار (بترا)- خصص اتحاد كرة القدم 15800 تذكرة لمباراة الفيصلي والوحدات التي تجري عند الساعة العاشرة والنص من مساء اليوم الأحد، على ستاد عمان في إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من دوري المحترفين لكرة القدم.

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وقال اتحاد الكرة ان التذاكر ستوزع، 4400 درجة أولى يسار المنصة لجمهور النادي الفيصلي، 4400 درجة أولى يمين المنصة لجمهور نادي الوحدات، 6400 درجة ثانية لجمهور النادي الفيصلي، 300 تذكرة درجة خاصة يسار المنصة لجمهور النادي الفيصلي، و300 تذكرة درجة خاصة يمين المنصة لجمهور نادي الوحدات.

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