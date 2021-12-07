تذاكر النشامى نفذت ،، قمة جماهيرية تجمع الأردن وفلسطين

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب "قطر 2021"، نفاذ التذاكر المخصصة للجماهير الأردنية لمواجهة المنتخب الفلسطيني، والتي ستقام على ملعب 974، وهو ملعب يقع في العاصمة القطرية الدوحة وتزيد سعته عن 40 ألف متفرج وسيكون من أبرز الملاعب التي ستستضيف كأس العالم 2022.



وتبلغ النسبة الممنوحة للجماهير الأردنية 10 ألاف مقعد وقد بيعت تذاكرها بالكامل، حيث يعمل الاتحاد الأردني على زيادة النسبة قبل انطلاق اللقاء الذي سيقام عند الساعة الخامسة بتوقيت الأردن ، ودون إغفال الحضور الجماهيري الكبير للمنتخب الفلسطيني أيضا .



ويحتاج المنتخب الأردني للفوز بأي نتيجة لضمان التأهل لربع النهائي، أو التعادل مع عدم فوز السعودية على المغرب، للعبور أيضاً للدور القادم، فيما تفقده الخسارة فرصة التواجد بشكل رسمي.

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المصدر : ملاعب