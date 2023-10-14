تذكرة بمليون ريال في الدوري السعودي

الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة الشرق الأوسط أن نادي الشباب طرح تذكرة بمليون ريال في مباراته أمام الطائي ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.



وطرح نادي الشباب تذاكر مباراته أمام الطائي في الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين، التي ستقام على ملعبه الجديد بمقر النادي شمال العاصمة الرياض، وكان اللافت للأنظار وجود تذكرة قيمتها مليون ريال سعودي.



وحظيت هذه التذكرة المليونية بتفاعل كبير حول المميزات التي تحملها، وإذا ما كان سيحصل حاملها على أشياء إضافية عند شرائها.



وبحسب نادي الشباب فإن تذكرة "الضيافة" المليونية ستمنح صاحبها عضوية ذهبية في النادي، بالإضافة إلى حصوله على تجربة حضور مميز لمباريات الموسم عبر "بوكس خاص" في الملعب الجديد.



وتستمر مميزات التذكرة المليونية لمباريات الموسم الحالي، منها حضور تمارين الفريق الكروي الأول، والحصول على قميص النادي الموقع من نجوم الفريق.



جدير بالذكر أن الشباب سيبدأ اللعب على الملعب الجديد بدءاً من الجولة العاشرة، بعد أن أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين نقل مباريات الفريق هناك بعد جاهزية المنشأة الجديدة.

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