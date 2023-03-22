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الأربعاء، 22-03-2023 03:11 م

تراجع القيمة التسويقية لمحمد صلاح

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الوكيل الإخباري - تراجعت القيمة التسويقية للنجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، وذلك حسبما أظهر موقع "ترانسفير ماركت"، المختص في أمور انتقالات لاعبي كرة القدم في العالم.

ووفقًا لآخر تحديث لموقع "ترانسفير ماركت"، فإن قيمة صلاح التسويقية بلغت 70 مليون يورو بدلًا من 80 مليون يورو، ليفقد النجم المصري 10 ملايين يورو من قيمته.

وفقد محمد صلاح 12.5% من قيمته التسويقية، والتي كان عليها في التحديث السابق لقيمة اللاعب في سوق انتقالات كرة القدم.

وإلى جانب محمد صلاح تراجعت القيمة التسويقية لعددٍ من نجوم نادي ليفربول، وعلى رأسهم المدافع الهولندي فيرجل فان دايك، والحارس البرازيلي أليسون بيكر، والمدافع الإنجليزي ألكسندر أرنولد.

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