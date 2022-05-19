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الخميس، 19-05-2022 01:31 م

تراجع كبير يضرب رفاق ديارا بالدوري المصري

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
تعرض فريق الاتحاد السكندري، والذي يضم نجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عبد الله نصيب " ديارا" لخسارة مثيرة بالدوري المصري بنتيجة 4/3 أمام فريق فيوتشر بالمواجهة التي أقيمت على ستاد السلام بالعاصمة المصرية القاهرة .



وشهدت المواجهة التي أقيمت لحساب الجولة الـ 19 مشاركة ديارا بصورة أساسية، وحملت ندية كبيرة بين الفريقين، حيث تقدم فيوتشر بثلاثية نظيفة بالـ 40 دقيقة الأولى من عمر اللقاء، عن طريق أحمد عاطف "هدفين" وأحمد رفعت.


في الشوط الثاني قلص ابراهيم حسن الفارق لرفاق ديارا بالدقيقة 63، قبل أن يسجل ناصر ماهرالهدف الرابع لفيوتشر بالدقيقة 65، ولم تفلح ثنائية بنيامين بواتنج بالربع ساعة الأخيرة من إنقاذ الاتحاد من الخسارة .




وتراجع الفريق الأخضر بصورة كبيرة على سلم ترتيب الدوري، حيث يأتي رفاق ديارا بالمركز الـ 13، وهو مركز لا يليق بتاريخ الاتحاد، فيما يمر فيوتشر بموسم تاريخي ويحل بالمركز الخامس على سلم الترتيب بـ 31 نقطة، وتفصله نقطتين فقط عن اقتحام المربع الذهبي .



وكان المدير الفني للمنتخب الوطني، العراقي عدنان حمد، قد قام باستدعاء " ديارا" قبل أيام لتمثيل منتخب النشامى في التصفيات المؤهلة لكأس أمم اسيا .

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المصدر : ملاعب

 




 

 


 

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