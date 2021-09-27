تراجع كريستيانو رونالدو على ترتيب هدافي وهدافات العالم

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الوكيل الإخباري - أنس عشاتجمد رصيد نجمة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم النسوية ميساء جبارة عند 119 هدف دولي، بعد عجزها عن هز شباك المنتخب الإيراني في المباراة التي جمعتهما بالتصفيات الآسيوية، لتتراجع للمركز السابع على سلم ترتيب هدافي وعدافات العالم، بعد أن فضت الأمريكية كارلي لويد الشراكة مع الألمانية بينز بالمركز الخامس ولتصعد للمركز الرابع بتسجيلها 6 أهداف في وديتي منتخب بلادها والبارغواي .وتتصدر نجمة منتخب كندا كريستيان سينيكلر الترتيب بـ 187 هدف، وتأتي بالمركز الثاني الأمريكية أباي بـ 184 هدف، و خلفها مواطنتيها ميا هام بـ 158 هدف، وكارلي لويد بـ 134 هدف، كريستيان ليلي بـ 130 هدف، ثم الألمانية بينز بالمركز السادس بـ 128 هدف، وتراجعت جبارة للمركز السابع بـ 119 هدف، و الأسكتلندية جولي بالمركز الثامن بـ 116 هدف ، وأسطورة الكرة النسوية البرازيلية مارتا بالمركز التاسع بـ 113 هدف .ويتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو هدافي الرجال، وتراجع للمركز العاشر على سلم ترتيب هدافي كرة القدم الدولية بالمجمل بـ 111 هدف دولي، وذلك بعد فض الشراكة بين جبارة وجولي ، علما أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لا يفصل بين الجنسين عند حساب عدد الأهداف .