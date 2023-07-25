الثلاثاء 25-07-2023
الوكيل الاخباري

الأمن للمواطنين: شاركونا في التصدي لهذا القاتل - فيديو

الجزائر.. إخماد 80 بالمئة من حرائق الغابات

إقبال طبيعي على أجهزة التبريد رغم ارتفاع درجات الحرارة

شمول نحو 2465 أسرة جديدة في برنامج الدعم النقدي الموحد

سقوط حر لعملات عربية في وقت قياسي .. تعرف عليها

توضيح من التربية بعد انتهاء امتحانات التوجيهي

شاهد : موقف بطولي لشرطي اردني يحول دون وقوع كارثة - فيديو

الأمن يكشف هوية مطلق النار على فتاة بإربد ويلقي القبض عليه

الغذاء والدواء تنشر قائمة الأدوية التي خفضت أسعارها على موقعها الإلكتروني

الكرملين بوتين ولوكاشينكو التقيا "لضبط الساعة"

الثلاثاء، 25-07-2023 01:32 م

ترامب يسأل عن حبيب

72023251245499285915


الوكيل الإخباري - أشاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمسيرة الروسي حبيب نور محمدوف، البطل السابق لاتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة بعبارة "كان حبيب رائعا".

وتحدث ترامب عن البطل الروسي نور محمدوف خلال مقابلة على قناة المنظمة عبر "يوتيوب"، قائلا: "أعتقد أن حبيب كان رائعا. يبدو أنه لن يعود. الليلة الماضية كنت أسأل دانا وايت (رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة بطولة القتال النهائي UFC)، أين حبيب؟ هل ستجعله يعود؟".

في 26 أبريل، صنف حبيب ضمن أفضل 3 مقاتلين في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

واحتل البطل الروسي المركز الثالث على لائحة الترتيب، خلف الأمريكي جون جونز، الذي يحمل حزام UFC للوزن الثقيل، يليه مواطنه ديميتريوس جونسون، البطل السابق للمنظمة في قسم وزن الذبابة.

يذكر أن الروسي نور محمدوف دافع عن لقب الوزن الخفيف في منظمة UFC ثلاث مرات قبل أن يعتزل القتال.

وحقق نور محمدوف 29 انتصارا في 29 معركة احترافية وفقا لقواعد MMA. وخاض الروسي معركته الأخيرة في أكتوبر 2020،أمام الأمريكي جاستن جايتجي.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202325155442451570745

بمشاركة 41 لاعبا.. باريس يتعادل مع النصر السعودي

720232591031910943882 (1)

برشلونة يقدم تفسيرا حول ما تردد عن ضم مبابي

7202325121036892938658

أمرابط يعاقب ليفربول

720232510630995403379 (1)

عملاق إنجليزي يتجه نحو أمرابط

7202325104434916792897 (1)

بعد العثور على جسم غريب.. إخلاء ملعب بالدوري الإنجليزي واستدعاء الشرطة

720232510599396156678 (1)

مع تايسون.. تركي آل الشيخ يعد بمفاجأة (صورة)

أخبار متعلقة
620232792551576354502

أول تعليق لغوندوغان بعد انضمامه لبرشلونة

620232791218604489635

بعرض ضخم.. الأهلي السعودي يقترب من ضم ساحر ليفربول

62023279925451651827 (1)

عملاق الدوري الإيطالي يبدأ المفاوضات لضم المغربي أمرابط

62023279512851406209

اتحاد الكرة يكشف عن مدرب النشامى الجديد

6202326153727932959000 (1)

ميسي يحصد جائزة مميزة في الدوري الفرنسي

620232614151385149122

جماهير باريس تتوعد الصفقة الجديدة بتهديد صريح