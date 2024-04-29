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الإثنين، 29-04-2024 02:12 م

ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي

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الوكيل الإخباري - عاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، لممارسة هوايته المفضلة في تسجيل الأهداف، خلال مباراة فريقه مانشستر سيتي ومضيفه نوتينغهام فورست (2-0) اليوم الأحد، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز البديل هالاند هدف الأمان الثاني للسيتي في الدقيقة 71 من زمن اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أي بعد 9 دقائق فقط من دخوله المستطيل الأخضر بدلا من زميله المصاب جاك غريليش.

ورفع المهاجم النرويجي رصيده إلى 21 هدفا، لينفرد بصدارة أفضل هدافي "البريميرليغ" للموسم الحالي، مبتعدا بفارق هدف واحد عن زميله السابق الإنجليزي كول بالمر، مهاجم تشيلسي الحالي، ويليهما في الركز الثالث كل من السويدي ألكسندر إيساك مهاجم فريق نيوكاسل يونايتد، والإنجليزي أولي واتكينز مهاجم نادي أستون فيلا، برصيد 19 هدفا لكل منهما.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد نهاية مباريات الجولة الـ35 من الدوري "البريمير ليغ"، مع مباراة مؤجلة لمانشستر سيتي واثنتين لتشيلسي:

1- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 21 هدفا

2- الإنجليزي كول بالمر (تشيلسي) – 20 هدفا

3- السويدي ألكسندر إيساك (نيوكاسل يونايتد) – 19 هدفا

3- الإنجليزي أولي واتكينز (أستون فيلا) – 19 هدفا

5- الإنجليزي دومينيك سولانكي (بورنموث) – 18 هدفا

6- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 17 هدفا

7- الإنجليزي جارود بوين (وست هام يونايتد) – 16 هدفا

7- الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي) – 16 هدفا

7- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام هوتسبير) – 16 هدفا

10- الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال) – 15 هدفا

11- الألماني كاي هافيرتز (أرسنال) – 12 هدفا

11- النيوزيلندي كريس وود (نوتنغهام فوريست) – 12 هدفا

13- البرازيلي ماثيوس كونها (وولفرهامبتون) – 11 هدفا

13- الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان (وولفرهامبتون) – 11 هدفا

13- الفرنسي جون فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) – 11 هدفا

13- الأوروغوياني داروين نونيز (ليفربول) – 11 هدفا

17- الجامايكي ليون بايلي   أستون فيلا (أستون فيلا) – 10 أهداف

17- البرتغالي برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) – 10 أهداف

17- البرازيلي ريتشارليسون (توتنهام) – 10 أهداف

17- الإنجليزي أنثوني غوردون (نيوكاسل يونايتد) – 10 أهداف

17- السنغالي نيكولاس جاكسون (تشيلسي) – 10 أهداف

17- الإنجليزي كارلتون موريس (لوتون تاون) – 10 أهداف

17- البرتغالي ديوغو جوتا (ليفربول) – 10 أهداف

17- البلجيكي لياندرو تروسار (أرسنال) – 10 أهداف

17- الكونغولي يوان ويسا (برينتفورد) – 10 أهداف

26- الإنجليزي إليجاه أديبايو (لوتون تاون) – 10 أهداف

26- - الأرجنتيني جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) – 10 أهداف

26- البرازيلي رودريغو مونيز (فولهام) – 10 أهداف

26- البرازيلي دوغلاس لويز (أستون فيلا) – 10 أهداف..

يذكر أن إيرلينغ هالاند (23 عاما) توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، برصيد 36 هدفا في أول موسم له بـ"البريمير ليغ"، ليحطم بذلك الرقم القياسي المسجل باسم الثنائي آندي كول وآلان شيرر، حيث سجل كل منهما 34 هدفا في موسمي 1993-1994 و1994-1995، عندما كانت هناك 42 مباراة بدلا من 38.

وأحرز النجم النرويجي 52 هدفا في جميع البطولات خلال الموسم الماضي، وحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأفضل لاعب في مانشستر سيتي، إضافة إلى اختياره كأفضل لاعب كرة قدم لعام 2023.

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