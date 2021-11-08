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الإثنين، 08-11-2021 11:56 ص

ترتيب الدوري الاسباني بعد انتهاء الجولة 13

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الوكيل الاخباري - نجح في ريال سوسييداد في خطف صدارة ترتيب الدوري الاسباني بعد فوزه على اوساسونا بنتيجة 2-0، ليعتلي رجال المدرب الغواسيل صدارة الترتيب برصيد 28 نقطة متفوقاً على ريال مدريد الوصيف برصيد 27 نقطة.

ويحتل اشبيلية المركز الثالث في الترتيب برصيد 27 نقطة متقدماً على اتلتيكو مدريد الذي تعثر امام فالنسيا بنتيجة 3-3، ليحتل رجال المدرب سيميوني المركز الرابع برصيد 23 نقطة ويأتي ريال بيتيس في المركز الخامس برصيد 21 نقطة.

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ترتيب اللفرق الخمسة الاوائل بعد انتهاء الجولة 13 :

1- ريال سوسييداد 28 نقطة من 13 مباراة
2- ريال مدريد 27 نقطة من 12 مباراة
3- اشبيلية 27 نقطة من 12 مباراة
4- اتلتيكو مدريد 23 نقطة من 12 مباراة
5- ريال بيتيس 21 نقطة من 13 مباراة

ملاعب

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