الأحد 08-01-2023
الوكيل الاخباري

التربية: صرف رواتب معلمي الإضافي الأسبوع القادم

الخارجية: نتابع مع السلطات البريطانية جهود البحث عن الطالب دبور

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

الأرصاد: أعلى هطول مطري خلال 48 ساعة في إربد

جامعة العلوم والتكنولوجيا تنعى الطالبة مرام الطلافحة

البنك الدولي: اشتداد أزمة الديون في العالم وبلدان مُعرضة للمديونية الحرجة

مصدر يتوقع اصدار ديوان الخدمة للكشف التنافسي الجديد آذار المقبل

التنمية تحذر من أرقام عشوائية تدعي تقديم مساعدات مالية

قانونية النواب: لم يصلنا أي مشروع قانون للعفو العام

التعليم العالي توضح بشأن المنح والقروض الجامعية

الأحد، 08-01-2023 01:54 م

ترتيب مجموعات خليجي 25 بعد نهاية الجولة الأولى

12023812251296370392 (1)


الوكيل الإخباري - أسدل الستار عن مباريات الجولة الاولى من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي 2023، " خليجي 25"،. والتي تقام في دولة العراق.

وانطلقت بطولة كأس الخليج العربي 25، مساء الجمعة 6 يناير 2023، ومن المقرر أن يُسدل الستار على خليجي 25 رسميًا في 19 من شهر يناير المقبل.

وتم تقسيم المنتخبات الـ 8 في بطولة كأس الخليج العربي 25، على مجموعتين، حيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات فقط.

وتالياً ترتيب مجموعات خليجي 25:

المجموعة الأولي
1- السعودية، 3 نقاط
2- العراق، نقطة
3- عمان، نقطة
4- اليمن، دون نقاط

المجموعة الثانية
1- قطر، 3 نقاط 
2- البحرين، 3 نقاط 
3- الإمارت، دون نقاط 
4- الكويت، دون نقاط

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120238121356404035315

الفيصلي يوافق على إعارة الشناينة للرفاع البحريني

12023811545898314646

الشباب والاتحاد.. قمة ثأرية لاستعادة الإيقاع المفقود

12023810404112416814

قمة نارية بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة بالدوري الإسباني

120238103036614333403

قرار صارم لمنع ظهور رونالدو جديد في يونايتد

1202389318876211497

محمود حنّان يصبح مترجما خاصا لرونالدو

1202389424611260818

حبيب نورمحمدوف يترك عالم الفنون القتالية المختلطة نهائيا

أخبار متعلقة
120232131549941206656

خليجي 25.. حلم العراق أصبح حقيقة

122022269126935808323

رونالدو يتلقى خبرا سارا قبل "خليجي 25"