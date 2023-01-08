ترتيب مجموعات خليجي 25 بعد نهاية الجولة الأولى

الوكيل الإخباري - أسدل الستار عن مباريات الجولة الاولى من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي 2023، " خليجي 25"،. والتي تقام في دولة العراق.



وانطلقت بطولة كأس الخليج العربي 25، مساء الجمعة 6 يناير 2023، ومن المقرر أن يُسدل الستار على خليجي 25 رسميًا في 19 من شهر يناير المقبل.



وتم تقسيم المنتخبات الـ 8 في بطولة كأس الخليج العربي 25، على مجموعتين، حيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات فقط.



وتالياً ترتيب مجموعات خليجي 25:



المجموعة الأولي

1- السعودية، 3 نقاط

2- العراق، نقطة

3- عمان، نقطة

4- اليمن، دون نقاط



المجموعة الثانية

1- قطر، 3 نقاط

2- البحرين، 3 نقاط

3- الإمارت، دون نقاط

4- الكويت، دون نقاط

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