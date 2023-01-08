ترتيب مجموعات خليجي 25 بعد نهاية الجولة الأولى

الوكيل الإخباري - أسدل الستار عن مباريات الجولة الاولى من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي 2023، " خليجي 25"،. والتي تقام في دولة العراق.
وانطلقت بطولة كأس الخليج العربي 25، مساء الجمعة 6 يناير 2023، ومن المقرر أن يُسدل الستار على خليجي 25 رسميًا في 19 من شهر يناير المقبل.
وتم تقسيم المنتخبات الـ 8 في بطولة كأس الخليج العربي 25، على مجموعتين، حيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات فقط.
وتالياً ترتيب مجموعات خليجي 25:
المجموعة الأولي
1- السعودية، 3 نقاط
2- العراق، نقطة
3- عمان، نقطة
4- اليمن، دون نقاط
المجموعة الثانية
1- قطر، 3 نقاط
2- البحرين، 3 نقاط
3- الإمارت، دون نقاط
4- الكويت، دون نقاط
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