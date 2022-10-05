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الأربعاء، 05-10-2022 01:50 م

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا

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الوكيل الإخباري - وضع ليفربول تعثره في الفترة الماضية خلف ظهره ليفوز 2-صفر على ضيفه رينجرز بسهولة الثلاثاء، ويتقدم إلى المركز الثاني في المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

كما سحق نادي نابولي الإيطالي مضيفه أياكس الهولندي 6-1، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ورفع الفوز رصيد ليفربول الفائز باللقب ست مرات إلى ست نقاط في المركز الثاني متأخرا بثلاث نقاط عن نابولي المتصدر والذي سحق مضيفه أياكس أمستردام 6-1.

ورفع نابولي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد أياكس عند 3 نقاط.

ويتذيل رينجرز، الذي لم يشكل خطورة على مرمى ليفربول وأحبط جماهيره التي سافرت خلف الفريق، الترتيب بدون رصيد.

وفيما يلي جدول ترتيب المجموعة الأولى:

1/ نابولي

2/ ليفربول

3/ أياكس

4/ غلاسكو رينجيرز

وضمن المجموعة الثانية، سقط أتلتيكو مدريد الإسباني على أرض كلوب بروغ البلجيكي بهدفين نظيفين، وتغلب بورتو البرتغالي على باير ليفركوزن الألماني بنفس النتيجة.

ويتصدر بروج، الذي لم تهتز شباكه في ثلاث مباريات حتى الآن، المجموعة بتسع نقاط متفوقا بست نقاط على كل من أتليتيكو وباير ليفركوزن وبورتو.

وانتصر بورتو 2-صفر على ليفركوزن في البرتغال.

وفيما يلي جدول ترتيب المجموعة الثانية:

 1/ كلوب بروغ

2/ بورتو

3/ باير ليفركوزن

4/ أتلتيكو مدريد

كما تغلب إنتر ميلان الإيطالي على ضيفه برشلونة الإسباني بهدفٍ دون رد، ، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان بايرن ميونخ الألماني قد افتتح مباريات الجولة الثالثة لنفس المجموعة بفوزٍ كبير حققه على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي بخمسة أهداف دون مقابل.

ويتصدر بايرن الترتيب بـ 9 نقاط، يليه إنتر ثانيا بـ 6 نقاط، وبرشلونة ثالثا بـ 3 نقاط، وفيكتوريا بلزن رابعا بدون أي نقطة.

وفما يلي ترتيب المجموعة الثالثة

 1/ بايرن ميونخ

2/ إنتر ميلان

3/ برشلونة

4/ فيكتوريا بلزين

وفي المجموعة الرابعة، انتصر أولمبيك مارسيليا الفرنسي على سبورتينغ لشبونة البرتغالي بأربعة أهداف لهدف، في حين حسم التعادل السلبي لقاء آينتراخت فرانكفورت الألماني مع توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وهذه المرة الخامسة على التوالي التي يخفق فيها توتنهام في هز الشباك في الشوط الأول بدوري الأبطال.

ويتساوى أينتراخت بطل الدوري الأوروبي وتوتنهام برصيد أربع نقاط من ثلاث مباريات، بينما يتصدر سبورتينغ لشبونة المجموعة بست نقاط رغم الخسارة 4-1 أمام متذيل الترتيب أولمبيك مرسيليا بثلاث نقاط.

وفيما يلي ترتيب المجموعة الرابعة:

 1/ سبورتينغ لشبونة

2/ توتنهام هوتسبير

3/ آينتراخت فرانكفورت

4/ مرسيليا

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