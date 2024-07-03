الأربعاء 03-07-2024
الوكيل الاخباري
 

المعونة الوطنية يقدم خدماته إلى 11500 أسرة في شهر حزيران الماضي

اعلان صادر عن المستقلة للانتخاب بشأن تغطية الانتخابات النيابية 2024

الهند تعلن بناء المرحلة الأولى من محطتها الفضائية المدارية في 2028

​ الامن العام : القبض على شخص قتل والدته ولاذ بالفرار

إصابة شخصين أحدهما جندي .. عملية طعن بمجمع تجاري شمالي إسرائيل

في ظاهرة فلكية نادرة .. العالم على موعد مع انفجار نجم سَيُرى بالعين المجردة

الخصاونة يؤكد أهميَّة الشَّراكة مع الصَّندوق العربي للإنماء الاقتصادي

الأوقاف الفلسطينية: 18 اقتحاما للأقصى الشهر الماضي

بيان صادر عن وزارة الطاقة حول أنظمة الخلايا الشمسية

بالأسماء.. إعلان تشكيل حكومة مصر الجديدة

الأربعاء، 03-07-2024 12:04 م

ترتيب مجموعات كوبا اميركا مع نهاية الجولة الثالثة

720243113316441796060


الوكيل الاخباري- إليّكم ترتيب مجموعات كوبا اميركا 2024، الّتي تقام في الولايات المتّحدة الاميركية ويتأهل منتخبان عن كل مجموعة ليخوضوا الدور ربع النهائي.

اضافة اعلان


ترتيب المجموعة الأولى
1-الأرجنتين 9 نقاط (تأهّل رسمياً لربع النهائي).
2-كندا 4 نقاط. (تأهل رسمياً لربع النهائي)
3-تشيلي 2 نقطة.
4-بيرو 1 نقطة.

ترتيب المجموعة الثانية
1-فنزويلا9 نقاط (تأهل رسمياً لربع النهائي)
2-الإكوادور 4 نقاط. (تأهل رسمياً لربع النهائي)
3-المكسيك 4 نقاط.
4-جامايكا 0 نقاط.

ترتيب المجموعة الثالثة
1-أوروغواي 9 نقاط. (تأهل رسمياً لربع النهائي)
2- بنما 6 نقاط.(تأهل رسمياً لربع النهائي)
3- الولايات المتحدة 3 نقاط.
4-بوليفيا 0 نقاط.

ترتيب المجموعة الرابعة
1-كولومبيا 7 نقاط (تأهل رسمياً لربع النهائي)
2-البرازيل 5 نقاط.(تأهل رسمياً لربع النهائي)
3-كوستاريكا 4 نقطة.
4-باراغواي 0 نقطة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
72024311306854467326

7 محترفين بالدوري السعودي في ربع نهائي يورو 2024

720243101215696253735

رئيس برشلونة يواجه قضية إحتيال

720243113657662531222

مباريات نارية في ربع نهائي يورو 2024

72024284453390473114

أول تعليق من رونالدو بعد تأهل البرتغال

72024292735302701585

ما المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كوبا أمريكا 2024؟

7202429220318987674

حفيظ دراجي يثير جدلًا بتعليقاته ضد رونالدو

أخبار متعلقة
6202427101539338734280

النشامى بالمجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم