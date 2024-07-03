ترتيب مجموعات كوبا اميركا مع نهاية الجولة الثالثة

الوكيل الاخباري- إليّكم ترتيب مجموعات كوبا اميركا 2024، الّتي تقام في الولايات المتّحدة الاميركية ويتأهل منتخبان عن كل مجموعة ليخوضوا الدور ربع النهائي.

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ترتيب المجموعة الأولى

1-الأرجنتين 9 نقاط (تأهّل رسمياً لربع النهائي).

2-كندا 4 نقاط. (تأهل رسمياً لربع النهائي)

3-تشيلي 2 نقطة.

4-بيرو 1 نقطة.



ترتيب المجموعة الثانية

1-فنزويلا9 نقاط (تأهل رسمياً لربع النهائي)

2-الإكوادور 4 نقاط. (تأهل رسمياً لربع النهائي)

3-المكسيك 4 نقاط.

4-جامايكا 0 نقاط.



ترتيب المجموعة الثالثة

1-أوروغواي 9 نقاط. (تأهل رسمياً لربع النهائي)

2- بنما 6 نقاط.(تأهل رسمياً لربع النهائي)

3- الولايات المتحدة 3 نقاط.

4-بوليفيا 0 نقاط.



ترتيب المجموعة الرابعة

1-كولومبيا 7 نقاط (تأهل رسمياً لربع النهائي)

2-البرازيل 5 نقاط.(تأهل رسمياً لربع النهائي)

3-كوستاريكا 4 نقطة.

4-باراغواي 0 نقطة.