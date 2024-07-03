ترتيب مجموعات كوبا اميركا مع نهاية الجولة الثالثة

الوكيل الاخباري- إليّكم ترتيب مجموعات كوبا اميركا 2024، الّتي تقام في الولايات المتّحدة الاميركية ويتأهل منتخبان عن كل مجموعة ليخوضوا الدور ربع النهائي.
ترتيب المجموعة الأولى
1-الأرجنتين 9 نقاط (تأهّل رسمياً لربع النهائي).
2-كندا 4 نقاط. (تأهل رسمياً لربع النهائي)
3-تشيلي 2 نقطة.
4-بيرو 1 نقطة.
ترتيب المجموعة الثانية
1-فنزويلا9 نقاط (تأهل رسمياً لربع النهائي)
2-الإكوادور 4 نقاط. (تأهل رسمياً لربع النهائي)
3-المكسيك 4 نقاط.
4-جامايكا 0 نقاط.
ترتيب المجموعة الثالثة
1-أوروغواي 9 نقاط. (تأهل رسمياً لربع النهائي)
2- بنما 6 نقاط.(تأهل رسمياً لربع النهائي)
3- الولايات المتحدة 3 نقاط.
4-بوليفيا 0 نقاط.
ترتيب المجموعة الرابعة
1-كولومبيا 7 نقاط (تأهل رسمياً لربع النهائي)
2-البرازيل 5 نقاط.(تأهل رسمياً لربع النهائي)
3-كوستاريكا 4 نقطة.
4-باراغواي 0 نقطة.