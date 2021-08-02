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الإثنين، 02-08-2021 12:20 م

ترتيب هدافات دوري المحترفات مع نهاية مرحلة الإياب

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
اختتمت مرحلة الإياب من دوري المحترفات الأردني، والتي شهدت تفوق غمان على الجميع وعدم تعثره في أي مباراة، وتفوق هدافته ميساء جبارة بفارق تهديفي كبير عن أقرب ملاحقتها .اضافة اعلان




وإليكم لائحة الهدافات : 
17 هدف: ميساء جبارة ( عمان).
8 أهداف : رايا حينا (الأهلي).
7 أهداف : عبير النهار وشهناز جبرين (عمان) وبانا البيطار (الأرثوذكسي).
4 أهداف : مي سويلم وياسمين فايز(الأرثوذكسي) .
3 أهداف : لونا المصري ونور زوقش (الأرثوذكسي) - رزان الزاغة (عمان) - أية الخطيب ( الإستقلال).
هدفين : أية المجالي وإيناس جماعين (عمان)- روزبهان فريج ، لينا الصاحب وجود قدورة (الأهلي ).
هدف واحد : نتاشا النبر وماسة زيادة ( الأهلي) - لين البطوش، انشراح الحياصات، سامية عوني، هيا خليل، وغادة العيادي (عمان) - شذى السهاونة، دينا حناوي، جيدا النبر وسيما اللهيمق( الأرثوذكسي) - أنفال الصوفي وعائدة الصوفي (الإستقلال) - جود الناصر (القادسية).


 




 

 


 

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