الوكيل الإخباري - انفرد المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعدما قاد فريقه مانشستر سيتي للفوز على إيفرتون 2-0 في افتتاح المرحلة الـ24 من "البريميرليغ" أمس السبت.



وتكفل هالاند، الذي غاب مؤخرا عن الملاعب ما يقرب من شهرين بسبب إصابة في قدمه، بتسجيل هدفي مانشستر سيتي في الدقيقتين 71، و85.



وبفضل هذين الهدفين، انفرد المهاجم النرويجي بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعدما رفع رصيده إلى 16 هدفا، متقدما بفارق هدفين عن شريكه السابق في الصدارة، المصري محمد صلاح الذي لا يزال مبتعدا عن ليفربول بسبب إصابة عضلية تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا التي تختتم مساء اليوم الأحد في كوت ديفوار.



وفي ما يلي ترتيب أفضل عشرة هدافين في الدوري الإنجليزي:



1 - إيرلينغ هالاند - مانشستر سيتي - 16 هدفا.



2 - محمد صلاح – ليفربول - 14 هدفا.



3 - دومينيك سولانكي - بورنموث 13 هدفا.



4 - هيونغ سون مين – توتنهام - 12 هدفا.



5 - أولي واتكينز - أستون فيلا - 11 هدفا.



6 - غارود بوين - وست هام يونايتد - 11 هدفا.



7 - ريتشارليسون – توتنهام - 10 أهداف.



8 - هوانغ هي تشان – ولفرهامبتون - 10 أهداف.



9 - كول بالمر – تشيلسي - 10 أهداف.



10 -ألكسندر إيزاك – نيوكاسل - 10 أهداف.

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