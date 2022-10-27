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الخميس، 27-10-2022 03:53 م

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد نهاية الجولة الخامسة

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الوكيل الإخباري - يتصدر النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

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وسجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر ليقود "الريدز" للفوز على أياكس أمستردام (3-0) في معقله ملعب "يوهان كرويف أرينا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى.


ويتقاسم اللاعب المصري صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، برصيد 6 أهداف لكل منهما.
أما في وصافة الترتيب، فيأتي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، برصيد 5 أهداف.

وجاء ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا كالتالي:

محمد صلاح (ليفربول): 6

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 6

روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 5

إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي): 5

ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان): 4

ليروي ساني (بايرن ميونيخ): 4

بلينغهام (بروسيا دورتموند): 4

جيوفاني سيميوني (نابولي): 4

تيريمي (بورتو): 4

راسبادوري (نابولي): 4

 

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