ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد نهاية الجولة الخامسة

الوكيل الإخباري - يتصدر النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

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وسجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر ليقود "الريدز" للفوز على أياكس أمستردام (3-0) في معقله ملعب "يوهان كرويف أرينا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى.



ويتقاسم اللاعب المصري صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، برصيد 6 أهداف لكل منهما.

أما في وصافة الترتيب، فيأتي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، برصيد 5 أهداف.



وجاء ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا كالتالي:



محمد صلاح (ليفربول): 6



كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 6



روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 5



إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي): 5



ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان): 4



ليروي ساني (بايرن ميونيخ): 4



بلينغهام (بروسيا دورتموند): 4



جيوفاني سيميوني (نابولي): 4



تيريمي (بورتو): 4



راسبادوري (نابولي): 4

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