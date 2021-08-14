ترتيب هدافي دوري المحترفين مع نهاية الجولة 13

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الوكيل الإخباري - أنس عشااختتمت منافسات الجولة الـ "13" من الدوري الأردني للمحترفين، والذي يشهد تنافسية كبيرة في واحد من أقوى مواسمه و بصراع ناري في المقدمة انهاه الوحدات والسلط بفارق طفيف عن الرمثا والفيصلي.وإليكم ترتيب هدافي دوري المحترفين قبل انطلاقها :- "10" أهداف : رونالد وانجا "السلط".- "8" أهداف : يزن النعيمات "سحاب".تقدم بطلبك مبكرا لبرنامج قرعة البطاقة الخضراء القادم!UsafisRecommended by- "6" أهداف : محمد أبو زريق "الرمثا".- "5" أهداف : =إبراهيم الجوابري "الوحدات"، حمزة الصيفي وعلي علوان "الجزيرة" و دوجلاس "شباب الأردن".- "4" أهداف : حمزة الدردور "الرمثا"، محمد عبد المطلب "البقعة "، عبدالله العطار "الجزيرة"، أحمد العرسان ومحمد العكش "الفيصلي".- "3" أهداف : حسان الزحراوي " الرمثا"، محمود مرضي "السلط"، خلدون الخزام " الجليل "، إبراهيم الرواد وسند جعارة "معان "، خالد الدردور "شباب الأردن"، محمود زعترة، أنس العوضات و يزن العرب "الوحدات" وعبدالله خالد عوض ، مارديك مارديكيان "الفيصلي".-هدفان: عدي القرا "سحاب "، عيسى السباح "شباب العقبة" يزن ثلجي "سحاب"، أحمد ياسر وبادو " الحسين "، عبدالله ذيب، محمد راتب الداوود " السلط"، هشام الصيفي، سالم العجالين و محمد أبو زريق "الفيصلي"، خالد أبو رياش "شباب الأردن" شاهر شلباية ومصطفى كمال "الحسين إربد"، حسين عبيدات، ابراهيم سعادة وجبر خطاب "الجزيرة" ،أحمد ثائر، أحمد زريق ، عبدالله نصيب، سليمان أبو زمع، منذر أبو عمارة وعبد العزيز نداي "الوحدات "، ماجد عثمان، كوليبالي "الرمثا " وعمرو الشحات "معان".- هدف واحد: علي صالح "البقعة"، وليد الدرايسة ومحمود موافي "معان"، محمد الباشا "الجزيرة"، لؤي الدردور، ليث البشتاوي، عامر علي، فارس غطاشة وصدام الشهابات "الجليل"، وسام أبو دعابس وأحمد أبو جادو" سحاب "، سوني سعد، أحمد سمير، محمد الدميري و خالد عصام " الوحدات"، يوسف أبو جلبوش، يوسف الرواشدة، أمين الشناينة، إبراهيم دلدوم، ورد البري، مجدي العطار، وأنس جبارات "الفيصلي"، أدهم القرشي، محمد مصطفى، زيد أبو عابد ومحمد كلوب "السلط"، أوتيمار، ياسر الرواشدة، لؤي عمران، محمد القيسي، محمد الموالي، أحمد أبو كبير، بلال الداوود، أنس العساسلة ورودي مانجا "الحسين إربد"، وسيم ريالات ومحمد خالد ذيب "شباب الأردن"، بشار ذيابات، مصعب اللحام، مهند خير الله "الرمثا" وخالد الردايدة، محمود شوكت، أحمد أبو حلاوة، زكي أبو ليلى، إريك "شباب العقبة".