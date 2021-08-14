السبت 14-08-2021
الوكيل الاخباري

رئيس الوزراء ينعى وزير العدل الأسبق ناجي الطراونة

إقبال ضعيف على شراء الزي المدرسي -صور

الجزائر.. بيان حول تطورات الحرائق خلال آخر 24 ساعة

الخارجية لـ الوكيل: نتابع وفاة أردني واصابة زوجته بحادث سير في الإمارات

الحكومة تحدد المحاور الأساسية للمشاركة الإلكترونية خلال العام الحالي

قرض بـ 70 مليون دولار للاردن لتخفيف تداعيات كورونا

وفاة واحدة و451 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

صرف 2.5 مليون دينار بدون فوائد للمزارعين بإقليم الشمال

الحكومة تحذر من المواقع غير رسمية لإعلان نتائج التوجيهي

تحذير من الدوريات الخارجية لسالكي طريق العمري - الأزرق

السبت، 14-08-2021 11:29 ص

ترتيب هدافي دوري المحترفين مع نهاية الجولة 13

61158c756a0ad


الوكيل الإخباري - أنس عشا
اختتمت منافسات الجولة الـ "13" من الدوري الأردني للمحترفين، والذي يشهد تنافسية كبيرة في واحد من أقوى مواسمه و بصراع ناري في المقدمة انهاه الوحدات والسلط بفارق طفيف عن الرمثا والفيصلي.اضافة اعلان


 



وإليكم ترتيب هدافي دوري المحترفين قبل انطلاقها  :

 
- "10" أهداف : رونالد وانجا "السلط".

- "8" أهداف : يزن النعيمات "سحاب".


تقدم بطلبك مبكرا لبرنامج قرعة البطاقة الخضراء القادم!Usafis

Recommended by

 
- "6" أهداف : محمد أبو زريق "الرمثا".

- "5" أهداف :  =إبراهيم الجوابري "الوحدات"، حمزة الصيفي وعلي علوان "الجزيرة" و دوجلاس "شباب الأردن".

- "4" أهداف : حمزة الدردور "الرمثا"، محمد عبد المطلب "البقعة "، عبدالله العطار "الجزيرة"، أحمد العرسان ومحمد العكش "الفيصلي".


- "3" أهداف : حسان الزحراوي " الرمثا"، محمود مرضي "السلط"، خلدون الخزام " الجليل "، إبراهيم الرواد وسند جعارة "معان "، خالد الدردور "شباب الأردن"، محمود زعترة، أنس العوضات و يزن العرب "الوحدات" وعبدالله خالد عوض ، مارديك مارديكيان "الفيصلي".


-هدفان: عدي القرا "سحاب "، عيسى السباح "شباب العقبة" يزن ثلجي "سحاب"، أحمد ياسر وبادو " الحسين "، عبدالله ذيب، محمد راتب الداوود " السلط"، هشام الصيفي، سالم العجالين و محمد أبو زريق "الفيصلي"، خالد أبو رياش "شباب الأردن" شاهر شلباية ومصطفى كمال "الحسين إربد"، حسين عبيدات، ابراهيم سعادة وجبر خطاب "الجزيرة" ،أحمد ثائر، أحمد زريق ، عبدالله نصيب، سليمان أبو زمع، منذر أبو عمارة وعبد العزيز نداي "الوحدات "، ماجد عثمان، كوليبالي "الرمثا " وعمرو الشحات "معان".

- هدف واحد: علي صالح "البقعة"، وليد الدرايسة ومحمود موافي "معان"، محمد الباشا "الجزيرة"، لؤي الدردور، ليث البشتاوي، عامر علي، فارس غطاشة وصدام الشهابات "الجليل"، وسام أبو دعابس وأحمد أبو جادو" سحاب "، سوني سعد، أحمد سمير، محمد الدميري و خالد عصام " الوحدات"، يوسف أبو جلبوش، يوسف الرواشدة، أمين الشناينة، إبراهيم دلدوم، ورد البري، مجدي العطار، وأنس جبارات "الفيصلي"، أدهم القرشي، محمد مصطفى، زيد أبو عابد ومحمد كلوب "السلط"، أوتيمار، ياسر الرواشدة، لؤي عمران، محمد القيسي، محمد الموالي، أحمد أبو كبير، بلال الداوود، أنس العساسلة ورودي مانجا "الحسين إربد"، وسيم ريالات ومحمد خالد ذيب "شباب الأردن"، بشار ذيابات، مصعب اللحام، مهند خير الله "الرمثا" وخالد الردايدة، محمود شوكت، أحمد أبو حلاوة، زكي أبو ليلى، إريك "شباب العقبة".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
c01d981a-23d0-424e-bcf0-ec77de37bb3c

13 جولة من الإثارة ،، حصاد دوري المحترفين

8202113134049765267509

وسيم البزور يتحدث بعد الخسارة من الحسين إربد

182750153_3465354363564139_2997938154814555787_n

جماهير الحسين تطالب ناديها بالتأهل للآسيوية ،، والقاسم يوعدهم

ملعب-الملك-عبدالله-الثاني-بالقويسمة3

استمرار التنسيق ،، الأردن يستضيف حلم سوريا بالوصول لكأس العالم

182223610_3462589817173927_6482283804059883635_n

استقالة المدير الفني لنادي الجزيرة

236954162_153650353567704_3204324891078943565_n

الحسين إربد يهزم الشباب بثلاثية وينفرد بالمركز الخامس

أخبار متعلقة
236954162_153650353567704_3204324891078943565_n

الحسين إربد يهزم الشباب بثلاثية وينفرد بالمركز الخامس

182135988_3462590253840550_1785210751992314957_n

البقعة ينهي الذهاب بدون نقاط ،، والفوز الأول لسحاب

c07a4ccf-a662-4ce8-9809-74e561539bd2

التشكيل المثالي للجولة الثامنة من دوري المحترفات ،، وأهم الأرقام

c07a4ccf-a662-4ce8-9809-74e561539bd2

عمان يحلق في الصدارة ،، وفوز ثمين للأهلي

85f59fa5-7857-4413-9b40-a9bef33fc641

الفيصلي في معسكر مغلق تحضيرا للسلط

9f093c12-a07f-4958-9c5e-b3bb74c07bad

قبل الكلاسيكو بأيام ،، خيارات جديدة لشراء التذاكر ومن بينها الدفع النقدي