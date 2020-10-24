ترحيل جيوفينكو.. كارثة خطيرة تهدد نجم الهلال

الوكيل الإخباري _ كشف الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، عن "كارثة خطيرة"، ضد النجم الإيطالي الكبير سيباستيان جيوفينكو، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.



وجيوفينكو انضم إلى نادي الهلال، في يناير من عام 2019، ونجح في قيادة الفريق الأول لكرة القدم، للتتويج بثنائية أبطال آسيا 2019، ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020.



وأشار القحطاني في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى خروج جيوفينكو، بتصريحات مسيئة وتصرفات غير أخلاقية، بعد مباراة فريقه الهلال، أمام أبها.



وتعادل الهلال، بهدف لمثله، مع مستضيفه أبها، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021.



وقال الإعلامي الرياضي: "هل يمر تصريح جيوفينكو الخطير مرور الكرام؟!.. لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، على المحك".



وشدد القحطاني، على أن التساهل في مثل هذه التصريحات، قد يخلق فوضى في أحاديث اللاعبين والمدربين مستقبلًا.



* الترحيل من البلاد..

وأرفق القحطاني، مقطع فيديو، مع تغريدته، لتصيرحات إضافية له، يؤكد فيها أن جيوفينكو، مهدد بـ"الترحيل عن المملكة".



وأوضح فلاح القحطاني، أن هناك كلمة، خرج بها جيوفينكو، خلال حديثه الصحفي، بعد مباراة الهلال وأبها، إذا تم ترجمتها، سيرحل اللاعب الإيطالي فورًا، عن البلاد.



واختتم القحطاني تصريحاته، بالقول: "بعض العبارات لا يمكن قبولها أو تجاهلها، مهما كان الشخص".









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المصدر : ملاعب

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