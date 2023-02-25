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السبت، 25-02-2023 03:21 م

ترحيل مرتضى منصور إلى السجن

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الوكيل الإخباري -  قامت الأجهزة الأمنية، بترحيل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إلى السجن لتنفيذ فترة عقوبته بعد رفض الطعن المقدم على حكم حبسه في سب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وبدأ مرتضى منصور في تنفيذ لتنفيذ فترة عقوبته وهي الحبس شهر، بعدما قام بتسليم إلى نيابة النقض، قبل نظر 3 طعون على حكم حبسه في إدانته بسب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي.

 وكانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، قد حكمت من قبل، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور، لمدة شهر واجب النفاذ، بدلًا من سنة، مع توقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه. 

ويستعد مجلس إدارة الزمالك لعقد اجتماع عاجل اليوم السبت؛ لمناقشة عدة أمور مهمة، بعد تأييد حكم حبس رئيس النادي، مرتضى منصور 

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